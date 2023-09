Atelier pâtisserie en famille 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet, 18 octobre 2023, Serres-Castet.

Serres-Castet,Pyrénées-Atlantiques

Madeleines roses.

Un temps de lecture sera proposé durant la cuisson par des bénévoles de « Lire et faire lire ».

À partir de 3 ans

Sur inscription..

2023-10-18 fin : 2023-10-18 17:00:00. EUR.

2 Rue Aristide Finco Centre social Alexis Peyret

Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Pink Madeleines.

During the baking, volunteers from « Lire et faire lire » will read to you.

Ages 3 and up

Registration required.

Magdalenas rosas.

Voluntarios de « Lire et faire lire » estarán a su disposición para leerles durante el tiempo de horneado.

A partir de 3 años

Inscripción obligatoria.

Rosafarbene Madeleines.

Während des Backens wird eine Vorlesezeit von Freiwilligen von « Lire et faire lire » angeboten.

Ab 3 Jahren

Nach Anmeldung.

