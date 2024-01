SOIRÉE DE LA SAINT-PATRICK 2 rue Arago Capestang, samedi 16 mars 2024.

Capestang Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-16

Venez célébrer la Saint-Patrick avec Capestacles

Soirée en musique

Bière pression et restauration possible

« Pour la Saint Patrick, mettez-vous au vert »

2 rue Arago

Capestang 34310 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-09 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN