LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS 2 rue Arago Capestang, samedi 20 janvier 2024.

Capestang Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20

fin : 2024-01-20

La Clémentine présente « Le Tour du Monde en 80 jours »

Une pièce de Sébastien Azzopardi et Sacha Danino

Une pièce de Sébastien Azzopardi et Sacha Danino.

Une adaptation désopilante du roman de Jules Verne – pour faire le tour du monde en 80 jours en 1872 et gagner son pari, Phileas Fogg et son domestique Passepartout devront user de patience et d’astuce pour déjouer tous les pièges tendus et arriver à bon port.

Buvette sur place

EUR.

2 rue Arago

Capestang 34310 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-09 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN