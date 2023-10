Visite musicale: « Portrait en résonance » 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay, 16 décembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

En partenariat avec les Ateliers des Arts

Au 17e, siècle du baroque, la musique est omniprésente, en privé comme en public ; elle accompagne la cour à l’église, au bal et même au coucher….

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

2 rue Antoine Martin Musée Crozatier

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



In partnership with Ateliers des Arts

In the Baroque period of the 17th century, music was omnipresent, both in private and in public: it accompanied the court to church, to the ball and even to bed?

En colaboración con Ateliers des Arts

En el siglo XVII, época del Barroco, la música estaba omnipresente, tanto en privado como en público; acompañaba a la corte a la iglesia, al baile e incluso a la cama..

In Zusammenarbeit mit den Ateliers des Arts

Im 17. Jahrhundert, dem Jahrhundert des Barocks, war Musik allgegenwärtig, sowohl privat als auch öffentlich

