L’art du vin – Atelier dégustation 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay, 1 décembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

L’art du vin*

Visite guidée + atelier adulte WEB

« L’art n’est pas vain, mais le vin est tout un art » : c’est sur ce jeu de mots qui sonne comme une vérité, que s’ouvre cette visite-dégustation*..

2023-12-01 20:00:00 fin : 2023-12-01 22:30:00. EUR.

2 rue Antoine Martin Musée Crozatier

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The art of wine*

Guided tour + adult workshop WEB

« Art is not vain, but wine is an art »: this play on words, which rings true, is the opening theme of this tasting tour*.

El arte del vino*

Visita guiada + taller para adultos WEB

« El arte no es vano, pero el vino es un arte »: este juego de palabras, que suena a verdad, es el tema de apertura de esta visita degustación*.

Die Kunst des Weins*

Führung + Workshop für Erwachsene WEB

« Mit diesem Wortspiel, das wie eine Wahrheit klingt, beginnt diese Führung mit Verkostung*.

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay