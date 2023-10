Cours histoire de l’art: « Paysage, frontière et appartenance » 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay Cours histoire de l’art: « Paysage, frontière et appartenance » 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay, 9 novembre 2023, Le Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay,Haute-Loire Cycle « Les paysages photographiques contemporains ») par Anne-Marie Filaire, artiste, photographe et enseignante à Sciences Po Paris.



2 rue Antoine Martin Musée Crozatier

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Cycle « Contemporary photographic landscapes ») by Anne-Marie Filaire, artist, photographer and lecturer at Sciences Po Paris.



Registration recommended. Serie « Paisajes fotográficos contemporáneos ») de Anne-Marie Filaire, artista, fotógrafa y profesora en Sciences Po Paris.



Inscripción recomendada. Zyklus « Zeitgenössische fotografische Landschaften ») von Anne-Marie Filaire, Künstlerin, Fotografin und Dozentin an der Sciences Po Paris.



