Visite: « Sur les traces du Couvent des Cordeliers » 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay, 4 novembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

800 ans du couvent des Cordeliers

RDV musée Crozatier

L’ancien couvent ouvre les portes de son parc et certaines salles emblématiques. L’occasion unique d’évoquer l’histoire de ce lieu fondé au 13e siècle.

Inscription obligatoire / durée 1h30.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

2 rue Antoine Martin Musée Crozatier

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



800 years of the Cordeliers convent

RDV Musée Crozatier

The former convent opens the doors to its grounds and some of its most emblematic rooms. A unique opportunity to evoke the history of this place founded in the 13th century.

Registration required / duration 1h30

800 años del convento de Cordeliers

Museo RDV Crozatier

El antiguo convento le abre las puertas de su recinto y de algunas de sus salas más emblemáticas. Una ocasión única para descubrir la historia de un lugar fundado en el siglo XIII.

Inscripción obligatoria / duración 1h30

800 Jahre Kloster der Cordeliers

RDV Museum Crozatier

Das ehemalige Kloster öffnet die Tore zu seinem Park und einigen symbolträchtigen Räumen. Eine einmalige Gelegenheit, die Geschichte dieses im 13. Jahrhundert gegründeten Ortes zu erläutern.

Anmeldung erforderlich / Dauer 1,5 Stunden

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay