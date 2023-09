Visite-atelier: « Fais ta maquette » 2 Rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay, 3 novembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Prends conscience des paysages qui t’entourent en manipulant une maquette pédagogique de la ville du Puy-en-Velay et réalise la tienne !.

2023-11-03 10:00:00 fin : 2023-11-03 12:00:00. EUR.

2 Rue Antoine Martin Musée Crozatier

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Learn about the landscapes around you by handling an educational model of the town of Le Puy-en-Velay, and build your own!

Conozca los paisajes que le rodean manejando una maqueta didáctica de la ciudad de Le Puy-en-Velay, ¡y construya la suya propia!

Mach dir die Landschaften um dich herum bewusst, indem du ein pädagogisches Modell der Stadt Le Puy-en-Velay handhabst und baue dein eigenes!

