Visite guidée: « Art en jouet » 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay, 2 novembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Prenez-vous au jeu et découvrez échec, toupie, praxinoscope et autres jeux … au cours d’une visite 100% ludique !

Inscription conseillée

Visite doublée en Langue des Signes Française.

2023-11-02 14:30:00 fin : 2023-11-02 16:00:00. EUR.

2 rue Antoine Martin Musée Crozatier

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Discover chess, spinning tops, praxinoscopes and other games on a 100% fun tour!

Registration recommended

Tour dubbed in French Sign Language

Únete a la diversión y descubre el ajedrez, las peonzas, los praxinoscopios y otros juegos durante una visita 100% lúdica

Inscripción recomendada

Visita doblada en lengua de signos francesa

Entdecken Sie Schach, Kreisel, Praxinoskope und andere Spiele… bei einem Besuch, der 100% Spaß macht!

Eine Anmeldung wird empfohlen

Doppelte Führung in französischer Gebärdensprache

