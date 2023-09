Visite – Spéciale halloween : Trop mortelle ! 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay, 31 octobre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Une visite inédite pour lever le voile sur la mort qui côtoie les œuvres d’art ! Momies, crânes ou encore sarcophages te fascineront !

Rendez-vous au musée Crozatier / Inscription obligatoire / durée 1h.

2023-10-31 10:00:00 fin : 2023-10-31 11:00:00. EUR.

2 rue Antoine Martin Musée Crozatier

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



An original visit to lift the veil on death as it rubs shoulders with works of art! Mummies, skulls and sarcophagi will fascinate you!

Meet at Musée Crozatier / Registration required / duration 1h

Una visita original para levantar el velo sobre la muerte mientras se codea con obras de arte Momias, calaveras y sarcófagos le fascinarán

Cita en el museo Crozatier / Inscripción obligatoria / duración 1 hora

Ein einzigartiger Besuch, um den Schleier über dem Tod zu lüften, der neben den Kunstwerken liegt! Mumien, Schädel und Sarkophage werden dich faszinieren!

Treffpunkt: Crozatier-Museum / Anmeldung erforderlich / Dauer 1 Stunde

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay