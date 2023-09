Conférence: Kupka et le praxinoscope 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay, 27 octobre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Par Anna Rémuzon, animatrice du patrimoine



L’artiste tchèque František Kupka fait figure d’exception dans la représentation abstraite du mouvement et de la lumière au début du 20e siècle..

2023-10-27 18:30:00 fin : 2023-10-27 19:30:00. .

2 rue Antoine Martin Musée Crozatier

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



By Anna Rémuzon, heritage coordinator



Czech artist Franti?ek Kupka was a pioneer in the abstract representation of movement and light in the early 20th century.

Por Anna Rémuzon, coordinadora de patrimonio



El artista checo František Kupka fue una excepción en la representación abstracta del movimiento y la luz a principios del siglo XX.

Von Anna Rémuzon, Kulturerbebetreuerin



Der tschechische Künstler Franti?ek Kupka ist eine Ausnahmeerscheinung in der abstrakten Darstellung von Bewegung und Licht zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

