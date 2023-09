La confusion des horizons 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay, 22 octobre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Le paysage dans les collections photographiques du FRAC.



De l’horizon des pierres à l’horizon des particules, cette exposition propose les regards photographiques de vingt-six artistes majeurs du Fonds régional d’art contemporain Auvergne..

2023-10-22 14:30:00 fin : 2023-10-22 15:30:00. EUR.

2 rue Antoine Martin Musée Crozatier

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Landscape in the FRAC’s photographic collections.



From the horizon of stones to the horizon of particles, this exhibition presents the photographic views of twenty-six major artists from the Fonds régional d?art contemporain Auvergne.

El paisaje en las colecciones fotográficas del FRAC.



Del horizonte de piedras al horizonte de partículas, esta exposición presenta las miradas fotográficas de veintiséis grandes artistas del Fonds régional d’art contemporain Auvergne.

Die Landschaft in den fotografischen Sammlungen des FRAC.



Vom Horizont der Steine bis zum Horizont der Partikel zeigt diese Ausstellung die fotografischen Blicke von sechsundzwanzig bedeutenden Künstlern des Fonds régional d’art contemporain Auvergne.

