Exposition: La confusion des horizons 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay, 21 octobre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Le paysage dans les collections photographiques du FRAC Auvergne et du Musée Crozatier

L’horizon n’est pas une ligne fixe attachée à un territoire, il est mouvant

et se définit uniquement par le regard de l’observateur..

2023-10-21 fin : 2023-05-05 . EUR.

2 rue Antoine Martin Musée Crozatier

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Landscape in the FRAC Auvergne and Musée Crozatier photographic collections

The horizon is not a fixed line attached to a territory

defined solely by the observer?s gaze.

El paisaje en las colecciones fotográficas del FRAC de Auvernia y del museo Crozatier

El horizonte no es una línea fija ligada a un territorio

y está definido únicamente por la mirada del observador.

Die Landschaft in den fotografischen Sammlungen des FRAC Auvergne und des Musée Crozatier

Der Horizont ist keine feste Linie, die an ein Gebiet gebunden ist, er ist beweglich

die Landschaft ist ein Ort, an dem man sich befindet, und wird ausschließlich durch den Blick des Betrachters definiert.

Mise à jour le 2023-10-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay