La machine à calculer de Blaise Pascal 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay, 11 octobre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Conférence par Nathalie Vidal, responsable du département d’histoire des sciences et techniques du Muséum Henri-Lecoq de Clermont-Ferrand.

2023-10-11 18:30:00 fin : 2023-10-11 20:00:00. .

2 rue Antoine Martin Musée Crozatier

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Lecture by Nathalie Vidal, Head of the History of Science and Technology Department at the Henri-Lecoq Museum in Clermont-Ferrand

Conferencia de Nathalie Vidal, Jefa del Departamento de Historia de las Ciencias y las Técnicas del Museo Henri-Lecoq de Clermont-Ferrand

Vortrag von Nathalie Vidal, Leiterin der Abteilung für Wissenschafts- und Technikgeschichte des Muséum Henri-Lecoq in Clermont-Ferrand

