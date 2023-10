Exposition: Dentelles du Puy? Du cliché à la modernité 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay, 9 octobre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Accès avec le billet d’entrée

Depuis 400 ans, le centre dentellier de Haute-Loire se renouvelle pour répondre aux crises qui ont souvent fragilisé son existence, et satisfaire aux tourbillons de la mode..

2 rue Antoine Martin Musée Crozatier

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Access with entrance ticket

For 400 years, the lace-making center of Haute-Loire has been renewing itself to respond to the crises that have often undermined its existence, and to satisfy the whirlwinds of fashion.

Acceso con entrada

Desde hace 400 años, el centro de encajeras del Alto Loira se renueva para responder a las crisis que a menudo han minado su existencia y a los torbellinos de la moda.

Zugang mit der Eintrittskarte

Seit 400 Jahren erneuert sich das Klöppelzentrum der Haute-Loire, um auf die Krisen zu reagieren, die seine Existenz oft geschwächt haben, und um den Wirbeln der Mode gerecht zu werden.

