’Atelier « Le Saumon en mouvement » 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay, 8 octobre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

L’occasion de découvrir ou approfondir les mystères de l’éclosion à la reproduction, sans oublier la migration, depuis le cœur de nos rivières aux confins des océans !.

2023-10-08 11:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

2 rue Antoine Martin musée Crozatier

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



An opportunity to discover or explore the mysteries of hatching, reproduction and migration, from the heart of our rivers to the farthest reaches of the oceans!

Esta es su oportunidad de descubrir o profundizar en los misterios de la eclosión, la reproducción y la migración, ¡desde el corazón de nuestros ríos hasta los confines de los océanos!

In diesem Buch geht es darum, die Geheimnisse des Schlüpfens, der Fortpflanzung und der Migration vom Herzen unserer Flüsse bis zu den Grenzen der Ozeane zu entdecken oder zu ergründen

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay