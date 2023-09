Atelier « Il y a du mouvement chez les insectes pollinisateurs ! » 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay, 8 octobre 2023, Le Puy-en-Velay.

Venez découvrir comment les insectes se déplacent et pourquoi ils se déplacent. À travers des petits ateliers ludiques, plongez dans le monde surprenant des petites bêtes et plus particulièrement des insectes

pollinisateurs !.

2 rue Antoine Martin musée Crozatier

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Discover how insects move and why. Through a series of fun workshops, immerse yourself in the surprising world of little creatures, especially pollinating insects!

pollinating insects!

Descubra cómo se mueven los insectos y por qué. A través de una serie de divertidos talleres, sumérgete en el sorprendente mundo de las pequeñas criaturas, y en particular de los insectos

¡insectos polinizadores!

Entdecken Sie, wie sich Insekten fortbewegen und warum sie sich fortbewegen. Tauchen Sie anhand von kleinen spielerischen Workshops in die überraschende Welt der kleinen Tiere und insbesondere der Insekten ein

bestäuber!

