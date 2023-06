Visite guidée inclusive déficients visuels : Autoportraits, de Cézanne à Van Gogh 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay, 9 juillet 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Courbet, Monet, Van Gogh, Cézanne…

L’exposition Autoportraits est une occasion unique d’admirer des icônes de l’histoire de l’art, mais aussi les visages de nombreux autres artistes qui se sont livrés à cet exercice face au miroir..

2023-07-09 à 16:30:00 ; fin : 2023-07-09 . EUR.

2 rue Antoine Martin Musée Crozatier

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Courbet, Monet, Van Gogh, Cézanne…

The Self-Portraits exhibition is a unique opportunity to admire icons from the history of art, as well as the faces of many other artists who have indulged in this exercise in front of the mirror.

Courbet, Monet, Van Gogh, Cézanne…

La exposición Autorretratos es una oportunidad única para admirar iconos de la historia del arte, así como los rostros de muchos otros artistas que han realizado este ejercicio frente al espejo.

Courbet, Monet, Van Gogh, Cézanne…

Die Ausstellung Selbstporträts ist eine einzigartige Gelegenheit, Ikonen der Kunstgeschichte zu bewundern, aber auch die Gesichter vieler anderer Künstler, die sich dieser Übung vor dem Spiegel unterzogen haben.

Mise à jour le 2023-06-03 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay