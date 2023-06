Visite gourmande : les dîners sur l’herbe 2 rue Antoine-Martin Le Puy-en-Velay, 30 juin 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Après avoir rencontré les célèbres artistes de l’exposition Autoportraits, vous déambulez dans le remarquable jardin Henri-Vinay, illustration de l’art de vivre du 19ème siècle et terminez par un « dîner champêtre » au cœur des serres restaurées du jardin..

2023-06-30 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-30 . EUR.

2 rue Antoine-Martin devant le musée Crozatier

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



After meeting the famous artists in the Self-Portraits exhibition, stroll through the remarkable Henri-Vinay garden, an illustration of 19th-century art de vivre, and finish with a « country dinner » in the heart of the garden’s restored greenhouses.

Tras conocer a los famosos artistas de la exposición Autorretratos, podrá pasear por el extraordinario jardín Henri-Vinay, ilustración del art de vivre del siglo XIX, y terminar con una « cena campestre » en el corazón de los invernaderos restaurados del jardín.

Nachdem Sie die berühmten Künstler der Ausstellung Autoportraits getroffen haben, schlendern Sie durch den bemerkenswerten Henri-Vinay-Garten, der die Lebenskunst des 19. Jahrhunderts veranschaulicht, und enden mit einem « ländlichen Abendessen » inmitten der restaurierten Gewächshäuser des Gartens.

Mise à jour le 2023-06-03 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay