Promenons-nous dans le moi – visite décalée 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay, 18 juin 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Quatre clowns de théâtre découvrent et déambulent dans le musée. Ils posent leur authenticité espiègle sur certaines œuvres, qu’elle soit de l’ordre de l’intimité ou de l’affection, de la confrontation, de la singerie moqueuse ou encore de la satire..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 . EUR.

2 rue Antoine Martin Musée Crozatier

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Four theatrical clowns discover and wander through the museum. They bring their mischievous authenticity to bear on certain works, whether they be intimate, affectionate, confrontational, mocking or satirical.

Cuatro payasos teatrales descubren y deambulan por el museo. Su traviesa autenticidad se pone de manifiesto en una serie de obras, ya sean íntimas, afectuosas, de confrontación, burlonas o satíricas.

Vier Theaterclowns entdecken und wandern durch das Museum. Sie legen ihre schelmische Authentizität auf bestimmte Werke, sei es aus dem Bereich der Intimität oder der Zuneigung, der Konfrontation, des spöttischen Affentheaters oder auch der Satire.

