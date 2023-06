Visite guidée: Laissez-vous conter Le Puy-en-Velay 2 rue Antoine-Martin Le Puy-en-Velay, 6 mai 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Parcourez la cité vellave, véritable machine à remonter le temps, depuis la basse ville Renaissance jusqu’à la haute ville du Moyen Âge et sa cathédrale..

2023-05-06 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-24 . EUR.

2 rue Antoine-Martin devant le musée Crozatier

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Visit the city of Vellave, a real time machine, from the lower Renaissance town to the upper medieval town and its cathedral.

Recorra la ciudad de Vellave, una auténtica máquina del tiempo, desde la ciudad baja renacentista hasta la ciudad alta medieval y su catedral.

Durchstreifen Sie die Vellavestadt, eine wahre Zeitmaschine, von der Renaissance-Unterstadt bis zur mittelalterlichen Oberstadt und ihrer Kathedrale.

Mise à jour le 2023-06-03 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay