Visite costumée du musée 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay, 22 octobre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-22 11:00:00

fin : 2023-11-05 18:00:00

Louez la malle aux costumes pour une visite plus amusante en déambulant en costume dans les collections du musée Crozatier. Au total une quinzaine de tenues et de nombreux accessoires sont disponibles.

2 rue Antoine Martin Musée Crozatier

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay