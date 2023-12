Balade contée de Noël par Isabelle de Col 2 rue André Millour Landerneau Catégories d’Évènement: Finistère

fin : 2024-01-03 19:30:00 . « Des personnages réels ou de fiction vous emmèneront à la recherche de l’Esprit de Noël… Le trouveront-il? C’est ce que nous découvrirons ensemble » Isabelle de Col vous mène dans le centre historique de Landerneau le temps d’une balade contée. Une autre façon de découvrir la ville ! Réservation obligatoire à l’Office de tourisme – Pour toute demande à partir du 30/12 pour la balade contée du 03/01, merci de bien vouloir contacter la conteuse directement par téléphone au 06 25 87 71 53. Départ salle Toull Kog (derrière la Place Saint-Thomas), qui servira également de point de repli en cas de météo capricieuse. .

