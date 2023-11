Concert « Chants de Noël et orgue » 2 rue Amédée-Dufourg Anglet Catégories d’Évènement: Anglet

Concert « Chants de Noël et orgue »
2 rue Amédée-Dufourg, Eglise Saint-Léon
Anglet, 64600, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine
26 décembre 2023, 19:40:00

Concert avec la participation de Philippe Barret, baryton, et Raphaël Tambyeff, orgue.

Concert with Philippe Barret, baritone, and Raphaël Tambyeff, organ.

Concierto con Philippe Barret, barítono, y Raphaël Tambyeff, órgano.

Konzert unter Mitwirkung von Philippe Barret, Bariton, und Raphaël Tambyeff, Orgel.

