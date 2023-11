Marche contre les cancers masculins 2 Rue Ambroise Bordelongue Oloron-Sainte-Marie, 5 novembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

La Ligue contre le cancer invite à une marche à pied dans le cadre de la mobilisation pour la sensibilisation aux cancers masculins. « Alors qu’ils représentent 52% des cancers diagnostiqués chaque année, les hommes sont moins nombreux que les femmes à participer aux campagnes de dépistage et plus globalement à prendre soin d’eux », rappelle ainsi la Ligue contre le cancer.

Une première marche de 11 km s’élancera à 9h, tandis qu’une seconde randonnée de 5 km partira à 10h.

Les Marvales seront capitaines de route à l’occasion de cette journée..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 13:00:00. EUR.

2 Rue Ambroise Bordelongue Parking de l’école Navarrot

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Ligue contre le cancer is inviting people to a walk as part of its mobilization to raise awareness of male cancers. « Despite accounting for 52% of cancers diagnosed each year, fewer men than women take part in screening campaigns and, more generally, in taking care of themselves », says the Ligue contre le cancer.

A first 11 km walk will set off at 9am, while a second 5 km hike will start at 10am.

The Marvales will be road captains for the day.

En el marco de su campaña de sensibilización sobre los cánceres masculinos, la Liga contra el Cáncer invita a participar en una marcha. « A pesar de que representan el 52% de los cánceres diagnosticados cada año, menos hombres que mujeres participan en las campañas de detección y, de forma más general, en el cuidado de sí mismos », afirma la Ligue contre le cancer.

La primera marcha, de 11 km, comenzará a las 9.00 horas, mientras que la segunda, de 5 km, lo hará a las 10.00 horas.

Los Marvales serán los capitanes de ruta de la jornada.

Die Krebsliga lädt im Rahmen der Mobilisierung zur Sensibilisierung für Männerkrebs zu einem Fußmarsch ein. « Obwohl 52% der jährlich diagnostizierten Krebserkrankungen auf Männer entfallen, nehmen weniger Männer als Frauen an Früherkennungskampagnen teil und kümmern sich generell weniger um sich selbst », erinnert die Krebsliga.

Eine erste 11 km lange Wanderung beginnt um 9 Uhr, während eine zweite 5 km lange Wanderung um 10 Uhr startet.

Die Marvales werden an diesem Tag als Road Captains fungieren.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de Tourisme du Haut-Béarn