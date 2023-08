Salon du modélisme 2 rue Alfred de Glehn Mulhouse, 16 septembre 2023, Mulhouse.

Mulhouse,Haut-Rhin

Pour cette 12e édition du Salon du Modélisme à la Cité du Train de Mulhouse, tous les modes de transport seront à l’honneur..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

2 rue Alfred de Glehn

Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est



For this 12th edition of the Salon du Modélisme at the Cité du Train in Mulhouse, all modes of transport will be in the spotlight.

La 12ª edición del Salon du Modélisme, en la Cité du Train de Mulhouse, presentará todos los modos de transporte.

Ausgabe des Salon du Modélisme in der Cité du Train in Mulhouse werden alle Verkehrsmittel im Mittelpunkt stehen.

