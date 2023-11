Chanter l’exposition par Charlotte Guilharretze 2 rue Albert-le-Barillier Anglet, 16 décembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Entre concert, performance et improvisation, une approche singulière de la musicienne Charlotte Guilharretze de l’exposition Bernard Manciet « Au pays de l’esquive »..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

2 rue Albert-le-Barillier La Villa Beatrix Enea

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Between concert, performance and improvisation, musician Charlotte Guilharretze takes a singular approach to the Bernard Manciet exhibition « Au pays de l’esquive ».

A medio camino entre el concierto, la performance y la improvisación, la música Charlotte Guilharretze aborda de forma singular la exposición de Bernard Manciet « Au pays de l’esquive ».

Zwischen Konzert, Performance und Improvisation, eine einzigartige Annäherung der Musikerin Charlotte Guilharretze an die Ausstellung Bernard Manciet « Au pays de l’esquive » (Im Land des Ausweichens).

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Anglet