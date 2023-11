Exposition Vincent Mauger « Le monde des blocs » 2 rue Albert-le-Barillier Anglet, 16 décembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Exposition de Vincent Mauger, premier artiste invité en résidence de production à la Galerie Georges-Pompidou..

2023-12-16 fin : 2024-03-30

2 rue Albert-le-Barillier Galerie Georges-Pompidou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Exhibition by Vincent Mauger, the first artist in residence at the Galerie Georges-Pompidou.

Exposición de Vincent Mauger, primer artista invitado a realizar una residencia de producción en la Galería Georges-Pompidou.

Ausstellung von Vincent Mauger, dem ersten Künstler, der zu einem Produktionsaufenthalt in der Galerie Georges-Pompidou eingeladen wurde.

