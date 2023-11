Martine Chenais : rencontre avec une photographe 2 rue Albert-le-Barillier Anglet, 25 novembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Rencontre avec la photographe Martine Chenais qui, dans le cadre de l’exposition « Marges », propose une exploration sensible et poétique des paysages et des éléments d’inspiration chers au poète Bernard Manciet..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

2 rue Albert-le-Barillier La Villa Beatrix Enea

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Meet photographer Martine Chenais who, as part of the « Marges » exhibition, offers a sensitive and poetic exploration of the landscapes and inspirational elements dear to poet Bernard Manciet.

Conozca a la fotógrafa Martine Chenais, cuya exposición « Marges » ofrece una exploración sensible y poética de los paisajes y elementos inspiradores queridos por el poeta Bernard Manciet.

Begegnung mit der Fotografin Martine Chenais, die im Rahmen der Ausstellung « Marges » eine sensible und poetische Erkundung der Landschaften und der vom Dichter Bernard Manciet geliebten Inspirationselemente vorschlägt.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Anglet