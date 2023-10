Atelier autour de l’exposition « Soeurs, Sisters » avec Louisa Raddatz 2 rue Albert-le-Barillier Anglet, 21 octobre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

L’artiste Louisa Raddatz nous propose de plonger au coeur de son exposition et d’aborder les sujets de l’imaginaire et de l’identité..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 16:30:00. EUR.

2 rue Albert-le-Barillier La Villa Beatrix Enea

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Artist Louisa Raddatz invites us to plunge into the heart of her exhibition and tackle the subjects of imagination and identity.

La artista Louisa Raddatz nos invita a sumergirnos en el corazón de su exposición y abordar los temas de la imaginación y la identidad.

Die Künstlerin Louisa Raddatz lädt uns ein, in das Herz ihrer Ausstellung einzutauchen und sich mit den Themen Imagination und Identität zu beschäftigen.

