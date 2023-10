La petite fabrique – atelier autour de l’exposition « Soeurs, Sisters » de Louisa Raddatz 2 rue Albert-le-Barillier Anglet, 18 octobre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

L’artiste Louisa Raddatz nous propose de plonger au coeur de son exposition..

2023-10-18 fin : 2023-10-18 16:30:00. EUR.

2 rue Albert-le-Barillier La Villa Beatrix Enea

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Artist Louisa Raddatz invites us to dive into the heart of her exhibition.

La artista Louisa Raddatz nos invita al corazón de su exposición.

Die Künstlerin Louisa Raddatz lädt uns ein, in das Herz ihrer Ausstellung einzutauchen.

