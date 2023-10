« Sœurs, Sisters », une performance de Louisa Raddatz 2 rue Albert-le-Barillier Anglet, 14 octobre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

A l’occasion de la parution du livre « Sœurs, Sisters » de Louisa Raddatz et de l’exposition au titre éponyme à la Villa Beatrix Enea, l’artiste plasticienne présente une performance qui sera suivie d’une présentation de l’exposition et d’une dédicace de son livre..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 18:30:00. EUR.

2 rue Albert-le-Barillier La Villa Beatrix Enea

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



To mark the publication of Louisa Raddatz’s book « S?urs, Sisters » and the eponymous exhibition at Villa Beatrix Enea, the visual artist presents a performance, followed by a presentation of the exhibition and a book signing.

Coincidiendo con la publicación del libro de Louisa Raddatz « S?urs, Sisters » y la exposición del mismo nombre en Villa Beatrix Enea, la artista plástica ofrecerá una performance, seguida de la presentación de la exposición y la firma de libros.

Anlässlich der Veröffentlichung des Buches « S?urs, Sisters » von Louisa Raddatz und der Ausstellung mit dem gleichnamigen Titel in der Villa Beatrix Enea präsentiert die bildende Künstlerin eine Performance, der eine Präsentation der Ausstellung und eine Signierung ihres Buches folgen.

