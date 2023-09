CONFÉRENCE – LA RECONSTRUCTION DE LA VILLE 2 rue Adrien Michaut Baccarat, 19 octobre 2023, Baccarat.

Ludovic Marbache -Chargé de promotion numérique à la Maison du tourisme du pays lunévillois- vient nous compter les renaissances successives de Baccarat au niveau architectural. La Cité du cristal a une longue histoire, riche et souvent tumultueuse… Cependant, à chaque fois qu’elle a eu à subir la destruction, sa reconstruction lui a apporté une architecture diversifiée qui, au final, donne à la ville son aspect original. Ludovic Marbache se propose de nous faire découvrir les dessous de la Ville qui a toujours su renaître de ses cendres.

Renseignements au 03 83 76 35 35 ou au 03 83 75 13 37 , entrée libre. Enfants

Jeudi 2023-10-19 20:00:00 fin : 2023-10-19 . 0 EUR.

2 rue Adrien Michaut Mairie de Baccarat

Ludovic Marbache – in charge of digital promotion at the Maison du tourisme du pays lunévillois – tells us about Baccarat’s successive architectural renaissances. The Cité du Cristal has a long, rich and often tumultuous history? However, each time it has suffered destruction, its reconstruction has brought a diversity of architecture that, in the end, gives the town its original appearance. Ludovic Marbache will take us on a tour of the city that has always risen from the ashes.

Ludovic Marbache, responsable de promoción digital de la Maison du tourisme du pays lunévillois, nos habla de los sucesivos renacimientos arquitectónicos de Baccarat. La Ciudad de Cristal tiene una historia larga, rica y a menudo tumultuosa? Sin embargo, cada vez que ha sufrido destrucciones, su reconstrucción la ha dotado de una arquitectura diversa que, al final, confiere a la ciudad su aspecto original. Ludovic Marbache nos llevará entre los bastidores de una ciudad que siempre ha resurgido de sus cenizas.

Ludovic Marbache – Beauftragter für digitale Werbung im Maison du Tourisme du Pays Lunévillois – berichtet über die verschiedenen architektonischen Wiedergeburten von Baccarat. Die Stadt des Kristalls hat eine lange, reiche und oft turbulente Geschichte Doch jedes Mal, wenn sie zerstört wurde, brachte ihr Wiederaufbau eine vielfältige Architektur mit sich, die der Stadt letztendlich ihr originelles Aussehen verleiht. Ludovic Marbache möchte uns einen Einblick in die Stadt geben, die immer wieder aus der Asche auferstanden ist.

