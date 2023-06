MICRO FOLIE – VISITE DU PALAIS DE CASERTE 2 rue Adrien Michaut Baccarat, 12 août 2023, Baccarat.

Baccarat,Meurthe-et-Moselle

Le Palais royal de Caserte est le plus grand palais du monde en termes de superficie. Également connu sous le nom de Reggia di Caserta, le complexe entier du palais, y compris son parc et ses jardins, s’étend sur 4 km. Visitez ce chef-d’œuvre architectural depuis le confort de votre siège !. Tout public

Samedi 2023-08-12 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-12 12:00:00. 0 EUR.

2 rue Adrien Michaut Hôtel de Ville

Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Royal Palace of Caserta is the world’s largest palace in terms of surface area. Also known as the Reggia di Caserta, the entire palace complex, including its park and gardens, stretches for 4 km. Visit this architectural masterpiece from the comfort of your seat!

El Palacio Real de Caserta es el mayor palacio del mundo en cuanto a superficie. También conocido como la Reggia di Caserta, todo el complejo palaciego, incluido su parque y jardines, se extiende a lo largo de 4 km. Visite esta obra maestra de la arquitectura desde la comodidad de su asiento

Der Königspalast von Caserta ist flächenmäßig der größte Palast der Welt. Auch bekannt als Reggia di Caserta, erstreckt sich der gesamte Palastkomplex, einschließlich des Parks und der Gärten, über eine Länge von 4 km. Besuchen Sie dieses architektonische Meisterwerk bequem von Ihrem Sitzplatz aus!

Mise à jour le 2023-06-24 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS