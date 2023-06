MICRO FOLIE – VISITE LIBRE 2 rue Adrien Michaut Baccarat Catégories d’Évènement: Baccarat

Meurthe-et-Moselle MICRO FOLIE – VISITE LIBRE 2 rue Adrien Michaut Baccarat, 5 août 2023, Baccarat. Baccarat,Meurthe-et-Moselle Visite libre (au choix parmi 9 collections) des Micro-Folies de Baccarat. Tout public

Samedi 2023-08-05 à 11:00:00 ; fin : 2023-08-05 11:00:00. 0 EUR.

2 rue Adrien Michaut Hôtel de Ville 4ème étage

Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Self-guided tour (choice of 9 collections) of Micro-Folies de Baccarat Visita autoguiada (9 colecciones a elegir) de las Micro-Folies de Baccarat Freie Besichtigung (nach Wahl aus 9 Sammlungen) der Micro-Folies de Baccarat Mise à jour le 2023-06-24

