MICRO FOLIE – A L’ORIGINE DES JEUX OLYMPIQUES 2 rue Adrien Michaut Baccarat, 22 juillet 2023, Baccarat.

Baccarat,Meurthe-et-Moselle

Remontons le temps pour appréhender les origines légendaires des jeux-olympiques !. Tout public

Samedi 2023-07-22 10:00:00 fin : 2023-07-22 11:00:00. 0 EUR.

2 rue Adrien Michaut Hôtel de Ville

Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Let’s go back in time to the legendary origins of the Olympic Games!

Retrocedamos en el tiempo para conocer los legendarios orígenes de los Juegos Olímpicos

Lass uns in der Zeit zurückgehen und die legendären Ursprünge der Olympischen Spiele begreifen!

Mise à jour le 2023-06-20 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS