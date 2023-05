FETE DE LA MUSIQUE 2 rue Adrien Michaut, 21 juin 2023, Baccarat.

Baccarat,Meurthe-et-Moselle

Le 21 juin, la Fête de la Musique s’installe au Parc Michaut à Baccarat avec au programme : à 17h00 : scène ouverte, à 20h00 : Hoppy Buddies et à 21h00 : les Roosters.

Buvette et petite restauration sur place.. Tout public

Mercredi 2023-06-21 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-21 . 0 EUR.

2 rue Adrien Michaut Parc Michaut

Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est



On June 21st, the Fête de la Musique will take place at the Parc Michaut in Baccarat with the following program: at 5pm: open stage, at 8pm: Hoppy Buddies and at 9pm: the Roosters.

Refreshment bar and small catering on the spot.

El 21 de junio tendrá lugar la Fête de la Musique en el Parc Michaut de Baccarat con el siguiente programa: a las 17:00 h: escenario abierto, a las 20:00 h: Hoppy Buddies y a las 21:00 h: los Roosters.

Refrescos y tentempiés in situ.

Am 21. Juni findet die Fête de la Musique im Parc Michaut in Baccarat statt. Auf dem Programm stehen: um 17.00 Uhr: offene Bühne, um 20.00 Uhr: Hoppy Buddies und um 21.00 Uhr: die Roosters.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-05-23 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS