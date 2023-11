MARCHÉ DE NOËL 2 Rue Adalberon Amnéville, 9 décembre 2023, Amnéville.

Pour une simple promenade, pour rencontrer les exposants ou pour trouver des idées cadeaux, tous ceux qui le souhaitent sont chaleureusement invités à découvrir la magie de ce lieu qui s’est paré de ses plus beaux atours en cette période de l’Avent.

Organisé par l’association Malancourt Culture Loisirs. Présence du Père Noël.

Feu d’artifice offert par la municipalité. Tout public

Samedi 2023-12-09 20:00:00 fin : 2023-12-09 21:00:00. 0 EUR.

2 Rue Adalberon salle orchidée

Amnéville 57360 Moselle Grand Est



For a stroll, to meet the exhibitors or to find gift ideas, everyone is warmly invited to discover the magic of this place, which is decked out in its finest finery for the Advent season.

Organized by the Malancourt Culture Loisirs association. Santa Claus in attendance.

Fireworks offered by the municipality

Ya sea para pasear, conocer a los expositores o encontrar ideas para regalar, todo el mundo está invitado a descubrir la magia de este lugar, que se viste de gala para este Adviento.

Organizado por la asociación Malancourt Culture Loisirs. Papá Noel estará presente.

Fuegos artificiales ofrecidos por el ayuntamiento

Für einen einfachen Spaziergang, um die Aussteller zu treffen oder um Geschenkideen zu finden, sind alle, die es wünschen, herzlich eingeladen, die Magie dieses Ortes zu entdecken, der sich in der Adventszeit mit seinen schönsten Gewändern geschmückt hat.

Organisiert von der Vereinigung Malancourt Culture Loisirs. Anwesenheit des Weihnachtsmanns.

Von der Gemeinde gestiftetes Feuerwerk

