Concours photos 2 ru du Maréchal de Lattre de Tassigny Masevaux-Niederbruck, 2 janvier 2024, Masevaux-Niederbruck.

Masevaux-Niederbruck,Haut-Rhin

Vous avez un talent pour la photo ? Votre Office de Tourisme, en collaboration avec le magasin Espace Buro de Masevaux-Niederbruck, vous propose un concours photo afin d’en faire des cartes postales. Règlement disponible à l’Office de Tourisme. Les photos peuvent être envoyées par mail à ot.masevaux@cc-vallee-doller.fr.

2024-01-02 fin : 2024-01-31 . EUR.

2 ru du Maréchal de Lattre de Tassigny

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



Do you have a talent for photography? Your Tourist Office, in collaboration with the Espace Buro store in Masevaux-Niederbruck, is offering you a photo competition for postcards. Rules available from the Tourist Office. Photos can be sent by e-mail to ot.masevaux@cc-vallee-doller.fr

¿Tienes talento para la fotografía? Su Oficina de Turismo, en colaboración con la tienda Espace Buro de Masevaux-Niederbruck, organiza un concurso fotográfico de postales. Las bases están disponibles en la Oficina de Turismo. Las fotos pueden enviarse por correo electrónico a ot.masevaux@cc-vallee-doller.fr

Haben Sie ein Talent für Fotos? Ihr Fremdenverkehrsamt bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit dem Geschäft Espace Buro in Masevaux-Niederbruck einen Fotowettbewerb an, um daraus Postkarten zu machen. Die Regeln sind im Fremdenverkehrsamt erhältlich. Die Fotos können per E-Mail an ot.masevaux@cc-vallee-doller.fr gesendet werden

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de tourisme de Masevaux