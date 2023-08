Soirée Musicale : MILO 2 Rte du Port de Peytor Sainte-Terre Catégories d’Évènement: Gironde

Sainte Terre Soirée Musicale : MILO 2 Rte du Port de Peytor Sainte-Terre, 25 août 2023, Sainte-Terre. Sainte-Terre,Gironde Soirée Musicale, le vendredi 25 août, au Cabestan, à Sainte-Terre Musique par MILO : piano & voix Informations & réservations par téléphone.

2 Rte du Port de Peytor LD Lavagnac

Sainte-Terre 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Musical Evening, Friday, August 25, at Le Cabestan, Sainte-Terre Music by MILO : piano & voice Information & reservations by phone Velada musical, viernes 25 de agosto, en Le Cabestan, Sainte-Terre Música de MILO: piano y voz Información y reservas por teléfono Musikabend am Freitag, den 25. August, im Cabestan in Sainte-Terre Musik von MILO: Klavier & Stimme Informationen & Reservierungen per Telefon Mise à jour le 2023-08-18 par OT Saint-Emilion Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Sainte Terre Autres Lieu 2 Rte du Port de Peytor Adresse 2 Rte du Port de Peytor LD Lavagnac Ville Sainte-Terre Departement Gironde Lieu Ville 2 Rte du Port de Peytor Sainte-Terre latitude longitude 44.82836;-0.1128

