Marché de Noël 2 Rte de Flavigny Bengy-sur-Craon, 17 décembre 2023, Bengy-sur-Craon.

Bengy-sur-Craon,Cher

Rencontrez les artisans passionnés, admirez leurs créations artisanales et trouvez des cadeaux originaux pour vos proches..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

2 Rte de Flavigny

Bengy-sur-Craon 18520 Cher Centre-Val de Loire



Meet our passionate artisans, admire their handcrafted creations and find original gifts for your loved ones.

Conozca a artesanos apasionados, admire sus creaciones hechas a mano y encuentre regalos originales para sus seres queridos.

Treffen Sie passionierte Kunsthandwerker, bewundern Sie ihre handgefertigten Kreationen und finden Sie originelle Geschenke für Ihre Lieben.

Mise à jour le 2023-10-31 par BERRY