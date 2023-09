Soirée Truffade 2 route Moulins Trévol, 23 septembre 2023, Trévol.

Trévol,Allier

Découvrez une soirée inoubliable à ne pas manquer ! Plongez dans la délicieuse tradition de l’Auvergne avec notre soirée Truffade, accompagnée de musique et de danse. Réservez dès maintenant, les places sont limitées !.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . EUR.

2 route Moulins Salle des Fêtes

Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Discover an unforgettable evening not to be missed! Immerse yourself in the delicious traditions of the Auvergne region with our Truffade evening, accompanied by music and dancing. Reserve now, places are limited!

¡Descubra una velada inolvidable que no debe perderse! Sumérjase en las deliciosas tradiciones de Auvernia con nuestra velada de Truffade, acompañada de música y baile. Reserve ahora, ¡las plazas son limitadas!

Entdecken Sie einen unvergesslichen Abend, den Sie nicht verpassen sollten! Tauchen Sie bei unserem Trüffelabend mit Musik und Tanz in die köstliche Tradition der Auvergne ein. Reservieren Sie schon jetzt, die Plätze sind begrenzt!

Mise à jour le 2023-09-12 par Office du tourisme de Moulins & sa région