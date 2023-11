La Grotte du Père Noël 2 Route du Pont Jany Volvic, 2 décembre 2023, Volvic.

Volvic,Puy-de-Dôme

Du 2 décembre au 7 janvier 2024, découvrez l’intérieur de l’atelier du Père Noël !.

2023-12-02 fin : 2023-01-07 . EUR.

2 Route du Pont Jany Grotte de la Pierre de Volvic

Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



From December 2 to January 7, 2024, discover the inside of Santa?s workshop!

Del 2 de diciembre al 7 de enero de 2024, eche un vistazo al interior del taller de Papá Noel

Vom 2. Dezember bis zum 7. Januar 2024 können Sie das Innere der Werkstatt des Weihnachtsmannes entdecken!

