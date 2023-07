EXPOSITION PHOTOS 2 Route du Petit Paradis Le Tholy, 30 juillet 2023, Le Tholy.

Le Tholy,Vosges

Exposition photo qui fait suite au concours portant sur les thèmes suivants : ‘ponts et passerelles’ pour les adultes,

‘insectes’ pour les moins de 16 ans.. Tout public

Vendredi 2023-07-30 fin : 2023-08-06 . EUR.

2 Route du Petit Paradis Salle Polyvalente

Le Tholy 88530 Vosges Grand Est



Photo exhibition following the competition on the following themes: ‘bridges and footbridges’ for adults,

insects’ for under-16s.

Exposición fotográfica tras el concurso sobre los siguientes temas: « puentes y pasarelas » para adultos,

insectos » para menores de 16 años.

Fotoausstellung im Anschluss an den Wettbewerb zu den folgenden Themen: ‘Brücken und Stege’ für Erwachsene,

insekten’ für Kinder unter 16 Jahren.

