Apéro Calèche, à la Ferme au Bèth Loc 2 Route du Lac Bassillon-Vauzé, 4 juillet 2023, Bassillon-Vauzé.

Bassillon-Vauzé,Pyrénées-Atlantiques

Convivialité, saveurs et déconnexion !

Entre amis ou en famille, venez partager un apéro insolite à bord d’une calèche. Loin des sentiers battus, vous vivrez un moment hors du temps, au rythme des sabots, dans un cadre champêtre.

1h de balade en calèche (12 voyageurs) / 1 planche apéritive de produits locaux / boisson offerte : 2 verres de vin du Clos Basté ou de jus de pomme.

Possibilité de privatiser la calèche. Autres départs sur demande toutes saisons et toutes heures.

Rendez-vous à 18h30 pour un départ à 19h..

2023-07-04 à ; fin : 2023-07-04 . EUR.

2 Route du Lac

Bassillon-Vauzé 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Conviviality, flavors and relaxation!

With friends or family, come and share an unusual aperitif aboard a horse-drawn carriage. Away from the beaten track, you’ll enjoy a moment out of time, to the rhythm of hooves, in a rural setting.

1h horse-drawn carriage ride (12 passengers) / 1 aperitif board featuring local produce / complimentary drink: 2 glasses of Clos Basté wine or apple juice.

Horse-drawn carriage available for private hire. Other departures on request, all seasons and all times.

Meet at 6.30pm for a 7pm departure.

Convivencia, sabores y relajación

Con amigos o en familia, venga a compartir un aperitivo insólito a bordo de un coche de caballos. Lejos de los caminos trillados, disfrutará de un momento fuera del tiempo, al ritmo de los cascos, en un entorno rural.

1 hora de paseo en coche de caballos (12 pasajeros) / 1 bandeja de aperitivo con productos locales / bebida de cortesía: 2 copas de vino Clos Basté o zumo de manzana.

El carruaje puede alquilarse para uso privado. Otras salidas a petición, todas las temporadas y todos los horarios.

Cita a las 18.30 h para una salida a las 19 h.

Geselligkeit, Geschmack und Abschalten!

Genießen Sie mit Freunden oder der Familie einen ungewöhnlichen Aperitif an Bord einer Pferdekutsche. Abseits der ausgetretenen Pfade erleben Sie einen zeitlosen Moment im Rhythmus der Hufe in einer ländlichen Umgebung.

1-stündige Fahrt in der Kutsche (12 Reisende) / 1 Aperitifbrett mit lokalen Produkten / kostenloses Getränk: 2 Gläser Wein vom Clos Basté oder Apfelsaft.

Möglichkeit, die Kutsche zu privatisieren. Andere Abfahrten auf Anfrage zu jeder Jahreszeit und zu jeder Uhrzeit.

Treffpunkt um 18:30 Uhr für eine Abfahrt um 19:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN