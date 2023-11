Marché de noël 2 Route des Vergers Saint-Crespin, 2 décembre 2023, Saint-Crespin.

Saint-Crespin,Seine-Maritime

Le marché de noël s’invite à l’EHPAD de Saint-Crespin!

Vous pourrez goûter au vin chaud, chocolat chaud, et crêpes!.

2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

2 Route des Vergers

Saint-Crespin 76590 Seine-Maritime Normandie



The Christmas market comes to Saint-Crespin EHPAD!

Enjoy mulled wine, hot chocolate and crêpes!

El mercado de Navidad llega al EHPAD de Saint-Crespin

Disfrute de vino caliente, chocolate caliente y crepes

Der Weihnachtsmarkt findet im Pflegeheim von Saint-Crespin statt!

Es gibt Glühwein, heiße Schokolade und Crêpes!

Mise à jour le 2023-11-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche