Menu du 31 décembre 2 Route des Hauts Étangs La Saucelle Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

La Saucelle Menu du 31 décembre 2 Route des Hauts Étangs La Saucelle, 31 décembre 2023, La Saucelle. La Saucelle Eure-et-Loir

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:00:00

fin : 2023-12-31 Réveillon de la Saint-Sylvestre au restaurant le Grand Claireau ou vous aurez le choix de déguster un fameux menu sur place ou bien à emporter. Réservation avant le 24 décembre..

Réveillon de la Saint-Sylvestre au restaurant le Grand Claireau ou vous aurez le choix de déguster un fameux menu sur place ou bien à emporter. Réservation avant le 24 décembre.

Réveillon de la Saint-Sylvestre au restaurant le Grand Claireau ou vous aurez le choix de déguster un fameux menu sur place ou bien à emporter. Réservation avant le 24 décembre. 59 EUR.

2 Route des Hauts Étangs

La Saucelle 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-08 par OT DU PERCHE Détails Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir, La Saucelle Autres Code postal 28250 Lieu 2 Route des Hauts Étangs Adresse 2 Route des Hauts Étangs Ville La Saucelle Departement Eure-et-Loir Lieu Ville 2 Route des Hauts Étangs La Saucelle Latitude 48.62983 Longitude 1.02857 latitude longitude 48.62983;1.02857

2 Route des Hauts Étangs La Saucelle Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-saucelle/