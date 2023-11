Soirée couscous 2 Route des Hauts Étangs La Saucelle, 2 décembre 2023, La Saucelle.

La Saucelle,Eure-et-Loir

Soirée couscous sur place ou bien couscous à emporter. Réservation avant le 25 novembre..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . 20 EUR.

2 Route des Hauts Étangs

La Saucelle 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Couscous evening on site or takeaway. Reservations by November 25.

Velada de cuscús in situ o cuscús para llevar. Se ruega reservar antes del 25 de noviembre.

Couscous-Abend vor Ort oder Couscous zum Mitnehmen. Reservierung vor dem 25. November.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT DU PERCHE