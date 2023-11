Soirée beaujolais 2 Route des Hauts Étangs La Saucelle, 18 novembre 2023, La Saucelle.

La Saucelle,Eure-et-Loir

Soirée beaujolais, menu : cidria et ses amuses bouches, assiette de charcuterie bourguignon du Chef et café gourmand. Possibilité de bourguignon à emporter. Sur réservation jusqu’au 12 novembre..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . 23.5 EUR.

2 Route des Hauts Étangs

La Saucelle 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Beaujolais evening, menu: cidria and appetizers, plate of charcuterie bourguignon by the Chef and gourmet coffee. Takeaway bourguignon available. Reservations required by November 12.

Velada Beaujolais, menú: cidria y aperitivos, plato de charcutería borgoñona del Chef y café gourmet. Bourguignon para llevar disponible. Reserva obligatoria antes del 12 de noviembre.

Beaujolais-Abend, Menü: Cidria und Amuse Bouches, burgundischer Wurstteller des Chefs und Café gourmand. Möglichkeit, Bourguignon zum Mitnehmen. Auf Reservierung bis zum 12. November.

Mise à jour le 2023-10-29 par OT DU PERCHE