Soirée moules frites 2 Route des Hauts Étangs La Saucelle, 21 octobre 2023, La Saucelle.

La Saucelle,Eure-et-Loir

Le restaurant Le grand claireau vous propose sa soirée moules frites et son menu de la mer. Réservation avant le 15 octobre..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . 24.5 EUR.

2 Route des Hauts Étangs

La Saucelle 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Le Grand Claireau restaurant offers a mussels and French fries evening and a seafood menu. Book before October 15.

El restaurante Le grand claireau ofrece una velada de mejillones con patatas fritas y un menú de marisco. Reserva antes del 15 de octubre.

Das Restaurant Le grand claireau bietet Ihnen seinen Moules-frites-Abend und sein Meeresmenü an. Reservierung vor dem 15. Oktober.

